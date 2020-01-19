Зеленский уверен, что Путин его понимает

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

Источник: интервью Зеленского израильскому изданию The Times of Israel, пишет Интерфакс-Украина

Дословно: "Я не знаю, о чем он (Путин – ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - заявил Зеленский, комментируя вопрос, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что "Украина – не страна".

Детали: По словам президента, с Путиным у него "начался диалог", было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.

Дословно: "Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленными – самый большой подобный обмен", - отметил Зеленский.

Детали: Он отметил, что хотел бы, чтобы процесс урегулирования продвигался намного быстрее, но есть очень сложные вопросы: "Я вижу прогресс, потому что количество обстрелов значительно сократилось. Но это все еще присутствует".

Также Зеленский заявил, что никогда бы не стремился занять пост президента, если бы не ставил цель добиться установления мира на Донбассе.



Прямая речь Зеленского: "Я бы никогда не стремился к президентству, не имея такой цели".