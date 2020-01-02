Диалога с Зеленским по обмену крымских татар нет – Чийгоз
7307 просмотров
Четверг, 2 января 2020, 14:23
Заместитель главы Меджлиса крымских татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом относительно освобождения крымских татар из российского заключения.
Источник: Крым.Реалии
Прямая речь: "У нас диалога, к сожалению, нет".
Детали: По словам Чийгоза, 29 декабря он встречался с премьером Алексеем Гончаруком, но премьер, как и он, не имеет отношения к процессу обмена.
Ранее об отсутствии каких-либо консультаций со стороны Офиса президента с Меджлисом относительно освобождения политузников сообщал Рефат Чубаров.
Реакции Зеленского на замечания представителей Меджлиса пока не последовало.
Предыстория:
- 29 декабря 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
- 30 декабря 2019 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.
- В плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.
- 31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств среди прочего также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине).
- Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что согласование списков для будущего освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года, а сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.
powered by lun.ua