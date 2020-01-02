Диалога с Зеленским по обмену крымских татар нет – Чийгоз

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом относительно освобождения крымских татар из российского заключения.

Источник: Крым.Реалии

Прямая речь: "У нас диалога, к сожалению, нет".

Детали: По словам Чийгоза, 29 декабря он встречался с премьером Алексеем Гончаруком, но премьер, как и он, не имеет отношения к процессу обмена.

Ранее об отсутствии каких-либо консультаций со стороны Офиса президента с Меджлисом относительно освобождения политузников сообщал Рефат Чубаров.

Реакции Зеленского на замечания представителей Меджлиса пока не последовало.

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