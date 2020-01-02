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Диалога с Зеленским по обмену крымских татар нет – Чийгоз

Четверг, 2 января 2020, 13:23
Диалога с Зеленским по обмену крымских татар нет – Чийгоз

Заместитель главы Меджлиса крымских татар, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что ни Офис президента, ни сам президент Владимир Зеленский до сих пор не вышли на диалог с Меджлисом относительно освобождения крымских татар из российского заключения.

Источник: Крым.Реалии

Прямая речь: "У нас диалога, к сожалению, нет".

Детали: По словам Чийгоза, 29 декабря он встречался с премьером Алексеем Гончаруком, но премьер, как и он, не имеет отношения к процессу обмена.  

Ранее об отсутствии каких-либо консультаций со стороны Офиса президента с Меджлисом относительно освобождения политузников сообщал Рефат Чубаров.

Реакции Зеленского на замечания представителей Меджлиса пока не последовало.

Предыстория:

  • 29 декабря 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.
  • 30 декабря 2019 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.
  • В плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.
  • 31 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора главы государств среди прочего также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев (в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине).
  • Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что согласование списков для будущего освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года, а сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

     

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