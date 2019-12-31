Стали известны имена части украинцев, которые остались в плену после обмена – СМИ

В плену в ОРДЛО остались несколько десятков украинцев, среди которых и подростки, об удерживании которых знают их родственники и украинские правозащитные организации, но которых почему-то не "подтвердили" боевики во время переговоров в Минске.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В частности, известно, об удерживании 10 гражданских лиц и примерно двух десятках военных.

Среди гражданских, удерживание которых в ОРДЛО почему-то не подтвердили:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант. Боевики "ДНР" схватили его в родном Кальмиусском 15 июля 2017 года и дали ему 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Сейчас он якобы удерживается в Макеевке.

Виталий Атаманчук – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 года среди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Но боевики ни разу не сообщали о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018 года. Подростков осудили за "терроризм" и "диверсионную деятельность" до 10-15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их удерживания.

На следующий день после обмена 29 декабря вожак так называемой "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал", но отпустили ли подростков, пока неизвестно.

Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств. Боевики "ЛНР" дали ему 6 лет тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети "ВКонтакте". Сейчас парень содержится на территории Славяносербской исправительной колонии №60 в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев – 50-летний луганчанин, который исчез в апреле 2019 года, а впоследствии был обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной боевикам территории. Есть информация, что мужчина имеет инвалидность 2-й группы.

Роман Сагайдак – предприниматель, похищен в июне 2017 года в родном Луганске. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией за "разбои, что нанесли непоправимый ущерб республике". По данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Среди военных, обмен которых не согласовали, примерно 2 десятка человек.

По словам одного из 12 освобожденных военных, только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену у России, в ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки "ДНР" 22 мая 2019 года. Других фамилий издание не называет.

Журналистка "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых Россия почему-то решила не менять.

В частности, это:

Виталий Чмиль – боец 36-й бригады морской пехоты, захваченный в плен 2 мая 2018 года.

Андрей Качиньский – боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, плененный 29 декабря 2018 года.

Станислав Панченко – боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады, захваченный боевиками 17 января 2019 года.

Николай Гриненко – боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады, находится в плену с 23 января 2019 года.

Игорь Мирончук – боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады, захваченный 22 мая 2019 года. По данным СМИ, попал в плен из-за дезориентации на местности после контузии.

Боевики распространяли видео с пленными украинскими военными, где те якобы признавались, что пошли на фронт, чтобы заработать, или под давлением, рассказывали о беспорядке и пьянстве в ВСУ и тому подобное.

Но собратья военных сообщали, что они могли рассказывать подобные вещи на видео после психологического и физического давления боевиков.

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