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Гончарук: Платежки на тепло и горячую воду снижены в 124 городах

Понедельник, 20 января 2020, 11:44
Гончарук: Платежки на тепло и горячую воду снижены в 124 городах

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что в 124 городах Украины теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили тарифы.

Источник: Гончарук в Telegram

Прямая речь: "Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. В 124 городах Украины осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго.

К правительственной инициативе присоединились уже 16 областных центров: Винница, Луцк, Днипро, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев" .

Детали: Гончарук приводит в пример платежки за декабрь 2019 в нескольких областях.

- сумма перерасчета по 1-комнатных квартирах:

от 80 грн Киевская обл. и до 292 грн во Львовской обл;

- по 2-комнатных квартирах:

от 110 грн в Черниговской обл, до 435 грн в Днепропетровской обл .;

- по 3-комнатных квартирах:

от 140 грн в Днепропетровской обл, до 563 грн в Ровенской обл.

Также в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

По словам премьера, это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

 

Украинская правда
Темы: ГончарукКабинет министровтарифы
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