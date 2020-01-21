Арахамия говорит, что против назначения экс-адвоката Януковича в ГБР
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката беглого президента Виктора Януковича.
Источник: выступление Арахамии в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова - УП)... Я буду категорически не поддерживать такое решение."
Детали: По словам лидера "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания. Сейчас все депутаты работают на округах.
Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.
Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".
Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.
Предыстория:
- 29 декабря ведомство объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.
- Об этом сообщила нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Согласно порядку, "информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе".
- В то же время на сайте ГБР было написано о подаче документов до 3 января.