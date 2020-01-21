Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката беглого президента Виктора Януковича.

Источник: выступление Арахамии в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова - УП)... Я буду категорически не поддерживать такое решение."

Детали: По словам лидера "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания. Сейчас все депутаты работают на округах.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

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