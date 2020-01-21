Арахамия говорит, что против назначения экс-адвоката Януковича в ГБР

224 просмотра
Вторник, 21 января 2020, 03:04

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката беглого президента Виктора Януковича.

Источник: выступление Арахамии в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова - УП)... Я буду категорически не поддерживать такое решение."

Детали: По словам лидера "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания. Сейчас все депутаты работают на округах.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Предыстория:

  • 29 декабря ведомство объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства.
  • Об этом сообщила нардеп фракции "Голос" Александра Устинова. Согласно порядку, "информация о проведении конкурса для назначения на должности в Бюро обнародуется путем размещения объявления о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе".
  • В то же время на сайте ГБР было написано о подаче документов до 3 января.

Украинская правда
Темы: ГБР Арахамия Янукович


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко не получал повесток, пришел за ними сам в ГБР – адвокат 20 января 2020, 18:17
Приказы на назначение заместителей главы ГБР подписаны – Венедиктова 20 января 2020, 17:09
Порошенко поставил ГБР условие для явки на допросы и обвинил ОП в слежке 18 января 2020, 15:33
Все новости
Главные новости
Иран обнародовал отчет о расследовании катастрофы самолета МАУ – Bellingcat
В Киеве застрелился сотрудник Управления госохраны
Рябошапка рассказал, что дали 35 обысков на Херсонщине
Иран хочет проверить, могут ли в Украине расшифровать "черные ящики" сбитого самолета
Все новости
инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

мнение

Как хвалить ребенка, чтобы не вырос "нарцисс"

здоровье

Диеты не работают: 6 стратегий, которые не делают чудеса, но помогают похудеть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів