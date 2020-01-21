Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что лично против назначения заместителем директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, адвоката беглого президента Виктора Януковича.

Источник: выступление Арахамии в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова - УП)... Я буду категорически не поддерживать такое решение."

Детали: По словам лидера "Слуги народа", общую позицию фракции будет озвучено после заседания. Сейчас все депутаты работают на округах.

Также он добавил, что услышал об этом назначении впервые во время эфира.

Что предшествовало: Заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов.

Бабиков был назначен замом вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".

Новоназначенный зампред ГБР работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Предыстория: