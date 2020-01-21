Россия потренировала вертолеты над аннексированным Крымом
Экипажи более 10 вертолётов армейской авиации Южного военного округа Российской Федерации отработали полёты в сложных погодных условиях в небе над захваченным Крымом.
Источник Минобороны РФ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа
Дословно: "Вертолёты, базирующиеся на территории Крымского полуострова, были задействованы в полётах, во время которых пилоты учились прикрывать стратегические объекты, а также оказывать огневую поддержку транспортным вертолётам, выполняющим десантирование подразделений".
Детали: В небо поднимались, в частности, вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35 и Ми-8 АМТШ.
Этому предшествовало: 15 января делегация Евросоюза во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене выразила глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Россией оккупированного Крымского полуострова.
6 июля 2019 года Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной Автономной Республики Крым, Севастополя, Черного и Азовского морей".
Предыстория:
- Россия аннексировала украинский Крым в феврале-марте 2014 года, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным "референдумом".
- Россия находится под санкциями Украины, Евросоюза и Соединенных Штатов Америки за аннексию Крыма.