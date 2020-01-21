Экс-адвокат Януковича Бабиков мог знать, что получит должность в ГБР

Новоназначенный зампред Государственного бюро расследований Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса на должность.

Источник: народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова

Дословно: "Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем в ГБР еще до объявления конкурса...Прекратил адвокатскую деятельность до того, как конкурс был объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность.

Но был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы".

Детали: Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.

ГБР объявило конкурс в тот же или на следующий день.

На видео, выложенном в сеть 16 января, глава внутренней комиссии Оксана Каплина называет днем начала конкурса 28 декабря.

В то же время на сайте ГБР объявление о конкурсе появилось 29 декабря.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Бабикову с просьбой уточнить, почему он прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса.

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