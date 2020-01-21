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Экс-адвокат Януковича Бабиков мог знать, что получит должность в ГБР

Вторник, 21 января 2020, 17:37
Экс-адвокат Януковича Бабиков мог знать, что получит должность в ГБР

Новоназначенный зампред Государственного бюро расследований Александр Бабиков прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления ведомством конкурса на должность.

Источник: народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова

Дословно: "Адвокат Януковича Бабиков знал о том, что станет заместителем в ГБР еще до объявления конкурса...Прекратил адвокатскую деятельность до того, как конкурс был объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен это сделать в 3-дневный срок после вступления в должность.

Но был так уверен, что еще до конкурса отказался от своей работы".

Детали: Бабиков прекратил адвокатскую деятельность 28 декабря.

 

ГБР объявило конкурс в тот же или на следующий день.

На видео, выложенном в сеть 16 января, глава внутренней комиссии Оксана Каплина называет днем начала конкурса 28 декабря.

В то же время на сайте ГБР объявление о конкурсе появилось 29 декабря.

 

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Бабикову с просьбой уточнить, почему он прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса.

Предыстория:

  • 29 декабря ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора с нарушением законодательства. Об этом сообщила нардеп фракции "Голос" Александра Устинова.
  • Согласно порядку, "информация о конкурсе публикуется путем размещения объявления на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе". В то же время на сайте ГБР было написано о подаче документов до 3 января.
  • 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей - Александра Бабикова и Александра Соколова.
  • Бабиков был назначен вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом противодействовать его назначению из-за "очевидного прямого конфликта интересов".
  • Адвокат работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.

Украинская правда

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Темы: ГБРЯнукович
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