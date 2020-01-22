Белый дом обнародовал документы о блокировке военной помощи Украине

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Среда, 22 января 2020, 16:11

Административно-бюджетное управление Белого дома на запрос неправительственной организации American Oversight опубликовал почти 200 страниц документов относительно блокирования военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа.

Источник: сайт American Oversight

Дословно: "В 23:58 21 января, только за две минуты до установленного срока, Административно-бюджетное управление Белого дома опубликовало 192 страницы документов, связанных с Украиной, включая записи, которые не были представлены Конгрессу во время расследования импичмента".

Детали: Отмечается, что документы содержат электронные письма от представителей Административно-бюджетного управления Белого дома Рассела Вутта и Майкла Даффи.

В частности, письмо Даффи в день звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля 2019 года.

Отмечается, что оба чиновника были ключевыми игроками в блокировании военной помощи Украине.

По словам исполнительного директора American Oversight Остина Эверса, адвокаты президента Трампа стояли в сенате 21 января и утверждали, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но это оказалось не так.

Эверс добавил, что несмотря на препятствия Администрации Трампа и риторику в суде, общественность теперь может увидеть "еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени".

Что было раньше: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Президент США обвиняется в том, что он злоупотреблял властью, чтобы заставить Украину объявить о расследовании против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

В статье импичмента говорится, что он препятствовал расследованию Конгрессом дела в отношении Украины. Обе статьи были одобрены в прошлом месяце Палатой представителей.

Трамп отрицает правонарушения. 20 января его команда юристов заявила, что президент является жертвой "фальсифицированного процесса", мотивированного политикой, и что он не сделал ничего плохого.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре 2019 года в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Украинская правда
Темы: Трамп Зеленский Украина импичмент


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