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Сенцов о Путине: Зеленский не понимает с кем имеет дело

Среда, 22 января 2020, 16:26
Сенцов о Путине: Зеленский не понимает с кем имеет дело

Украинский режиссер Олег Сенцов на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Владимир Зеленский хочет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, но Путина невозможно к себе расположить.

Источник: "Новое время"

Прямая речь Сенцова: "Путин хочет мира. Для него это очень удобно, потому что он демонстрирует всему, что ведутся переговоры, что мы не такие агрессоры, что мы за мир с Украиной, у нас уже все хорошо, есть внутренний конфликт, но сейчас мы разберемся. И это слабая позиция.

Путин играет в долгую игру — очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и абсолютно жестокий. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Либо господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, либо считает, что он сможет это сделать. У Баканова (главы СБУ — ред.) такая же позиция, я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят".  

Детали: По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет расположить Путина и как-то с ним договориться, а Путин — человек, которого невозможно к себе расположить.

Напомним:

  • Недавно в интервью Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.
  • По его словам, с Путиным у него "начался диалог", было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в нормандской формате.
  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовПутинЗеленский
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