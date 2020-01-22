Сенцов о Путине: Зеленский не понимает с кем имеет дело

Украинский режиссер Олег Сенцов на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Владимир Зеленский хочет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, но Путина невозможно к себе расположить.

Источник: "Новое время"

Прямая речь Сенцова: "Путин хочет мира. Для него это очень удобно, потому что он демонстрирует всему, что ведутся переговоры, что мы не такие агрессоры, что мы за мир с Украиной, у нас уже все хорошо, есть внутренний конфликт, но сейчас мы разберемся. И это слабая позиция.

Путин играет в долгую игру — очень серьезную, очень сложную. Это очень опасный, сильный противник и абсолютно жестокий. Нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Либо господин Зеленский не совсем понимает, с кем он имеет дело, либо считает, что он сможет это сделать. У Баканова (главы СБУ — ред.) такая же позиция, я с ним общался. Очень странно слышать от взрослых людей, что они в это верят".

Детали: По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет расположить Путина и как-то с ним договориться, а Путин — человек, которого невозможно к себе расположить.

Напомним: