Иран должен передать "черные ящики" самолета МАУ другой стране – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Ирану следует передать "черные ящики" сбитого самолета компании "МАУ" другому государству в связи с нехваткой необходимого опыта и технических возможностей для их расшифровки.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "Мы понимаем, что" черные ящики "- ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и правильно. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и о существенных технологические требования, отсутствующие в Иране."

Детали: По его словам, лучшей страной для анализа "ящиков" была бы Франция.

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