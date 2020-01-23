Иран должен передать "черные ящики" самолета МАУ другой стране – Трюдо
Четверг, 23 января 2020, 00:01
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Ирану следует передать "черные ящики" сбитого самолета компании "МАУ" другому государству в связи с нехваткой необходимого опыта и технических возможностей для их расшифровки.
Источник: "Укринформ"
Прямая речь: "Мы понимаем, что" черные ящики "- ключевые для расследования. Существуют правила, которые позволят удостовериться, что в подобных случаях их анализируют быстро и правильно. Речь идет не только о наличии необходимых экспертов, но и о существенных технологические требования, отсутствующие в Иране."
Детали: По его словам, лучшей страной для анализа "ящиков" была бы Франция.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Генштаб ВС Ирана заявил: "В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме".
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
Украинская правда