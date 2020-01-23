В Сенате более двух часов зачитывали обоснование импичмента Трампа

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Четверг, 23 января 2020, 06:46

Председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф более двух часов зачитывал перед сенаторами обоснование обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: трансляция заседания на телеканала C-Span

Детали: В своем выступлении он в очередной раз подчеркнул, что проведенное расследование свидетельствует о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, единственный выход из этой ситуации - устранение главы Белого дома из должности. В противном случае окажется, что Трамп находится выше закона.

Также он упомянул о российской оккупации Донбасса, обвиняя Трампа в задержании оборонной помощи, которая, учитывая ситуацию, нужна Украине.

Что было раньше: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Президент США обвиняется в том, что он злоупотреблял властью, чтобы заставить Украину объявить о расследовании против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

В статье импичмента говорится, что он препятствовал расследованию Конгрессом дела в отношении Украины. Обе статьи были одобрены в прошлом месяце Палатой представителей.

Трамп отрицает правонарушения. В понедельник его команда юристов заявила, что президент является жертвой "фальсифицированного процесса", мотивированного политикой, и что он не сделал ничего плохого.

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Украинская правда
Темы: импичмент США Трамп


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