В Сенате более двух часов зачитывали обоснование импичмента Трампа

Председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф более двух часов зачитывал перед сенаторами обоснование обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: трансляция заседания на телеканала C-Span

Детали: В своем выступлении он в очередной раз подчеркнул, что проведенное расследование свидетельствует о давлении Трампа на украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, единственный выход из этой ситуации - устранение главы Белого дома из должности. В противном случае окажется, что Трамп находится выше закона.

Также он упомянул о российской оккупации Донбасса, обвиняя Трампа в задержании оборонной помощи, которая, учитывая ситуацию, нужна Украине.

Что было раньше: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Президент США обвиняется в том, что он злоупотреблял властью, чтобы заставить Украину объявить о расследовании против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

В статье импичмента говорится, что он препятствовал расследованию Конгрессом дела в отношении Украины. Обе статьи были одобрены в прошлом месяце Палатой представителей.

Трамп отрицает правонарушения. В понедельник его команда юристов заявила, что президент является жертвой "фальсифицированного процесса", мотивированного политикой, и что он не сделал ничего плохого.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

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