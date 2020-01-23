Дата новой встречи лидеров "нормандского формата" еще не известна – Резников

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Четверг, 23 января 2020, 08:46

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников говорит, что пока неизвестно, когда состоится следующая встреча лидеров в нормандском формат.

Источник: корреспондент "Украинской правды" из кулуаров Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария)

Прямая речь: "Диалог начался в Париже, он восстановлен с 2016 года... Стороны договорились, что надо минимум 4 месяца на реализацию тех договоренностей, которые были (достигнуты),

Обмен состоялся в декабре. Сейчас речь идет об определении и обеспечения нового разведения на трех участках, которые имеют гуманитарное значение. С учетом зимы, когда разминирование должно происходить – когда снежный покров, разминирование быть не может – планировалось, что минимум 4 месяца.

Поэтому и говорили, что ориентировочно встреча должна состояться через четыре месяца, а это апрель".

Детали: Резников сказал, что о следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" пока ничего не известно – продолжается работа Трехсторонней контактной группы в Минске.

Ее первое заседание в этом году состоялось 16 января, следующее запланировано на 29 января.

Темы: нормандский формат Донбасс Минские соглашения


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