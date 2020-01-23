Зеленский в кипе попросил мира у стены плача в Иерусалиме

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Четверг, 23 января 2020, 14:39
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в кипе помолился за мир в Украине у Стены плача в Иерусалиме

Источник: telegram канал Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах".

Детали: Молитву прочитали главный раввин Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович.

Что было раньше: 23-24 января Зеленский посещает Израиль с рабочим визитом - "для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц".

Программой визита также предусмотрены переговоры с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.

22 января российские СМИ обнародовали информацию о том, что в Израиле возможна встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Комментируя это сообщение, Зеленский заявил, что не исключает встречи с Путиным в Израиле и, если она состоится, то говорить об обмене пленными.

В комментарии для СМИ в Иерусалиме Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, находящихся в России и на временно оккупированной территории.

Темы: Зеленский Израиль


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