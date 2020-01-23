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Путин в Израиле поставил антисемитизм и русофобию в один ряд

Четверг, 23 января 2020, 16:56
Путин в Израиле поставил антисемитизм и русофобию в один ряд

Президент России Владимир Путин на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле поставил в один ряд антисемитизм и русофобию.

Источник: BBC со ссылкой на заявление Путина во время открытия памятника героям и защитникам обороны Ленинграда "Свеча памяти".

Прямая речь: "Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии".

Детали: Путин не уточнил, с чьей стороны и в чем именно заключается русофобия.

Что было раньше: Всемирный форум памяти Холокоста организовали по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме.

Президент Украины Владимир Зеленский колебался, ехать ли на форум, ведь заранее было известно, что ему не предоставят слова.

Зато было известно, что слово будет у Путина.

В подобной ситуации президент Польши Анджей Дуда отменил запланированный визит из-за того, что организаторы не согласились предоставить ему слово. А сидеть и просто слушать речь Путина без возможности ответить на потенциальные обвинения руководитель Польши не захотел.

В последние месяцы между Россией и Польшей возникли острые исторические споры о роли стран в начале Второй мировой войны и из-за обвинений Путина в сторону польских политиков 30-х годов в антисемитизме.

Украинские политики остро раскритиковали Зеленского за то, что он будет слушать Путина и выступит своеобразной "молчаливой массовкой".

Однако 23 января стало известно, что команда президента нашла способ не присутствовать непосредственно во время выступления Путина. Зеленский и украинская делегация решили передать свои места в зале на время выступления мировых лидеров, в том числе и Путина, людям, пережившим Холокост.

Россия в последние годы часто называет русофобией обвинения в, например, хакерских атаках, вмешательстве в выборы, убийствах и отравлениях граждан в разных странах, шпионаже, пропаганде, ведении гибридной войны, оккупации территории других государств и тому подобном.

Напомним:

  • 23-24 января Зеленский посещает Израиль с рабочим визитом - "для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц".
  • Программой визита также предусмотрены переговоры с руководством государства Израиль и встреча с представителями израильских деловых кругов.
  • 22 января российские СМИ обнародовали информацию о том, что в Израиле возможна встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Комментируя это сообщение, Зеленский заявил, что не исключает встречи с Путиным в Израиле и, если она состоится, то говорить об обмене пленными.
  • В комментарии для СМИ в Иерусалиме Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, находящихся в России и на временно оккупированной территории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинИзраильЗеленскийДуда
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