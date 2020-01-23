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Бородянский заверил, что деньги для крымскотатарского телеканала есть

Четверг, 23 января 2020, 16:58
Бородянский заверил, что деньги для крымскотатарского телеканала есть

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверяет, что в 2020 объем господдержки для крымскотатарского телевизионного вещания составит 50 млн гривен.

Источник: telegram-канал Бородянского

Дословно: "Текущий объем государственной поддержки для крымскотатарского телевизионного вещания предусмотрен государственным бюджетом на 2020 год составляет 50 млн гривен.

Мы начинаем консультации с народным депутатом Украины, лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса крымскотатарского народа относительно приоритетных направлений предоставления государственной финансовой поддержки".

Детали: По его словам, планируется запуск программы направленной на поддержку и развитие крымскотатарской культуры.

Также прорабатывают вопрос запуска онлайн-платформы для изучения крымскотатарского языка.

Бородянский добавил, что министерство продолжает поддержку деятельности госпредприятия "Крымский дом".

Что было раньше: 21 января крымскотатарский телеканал ATR сообщил, что может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из государственного бюджета.

Владелец канала Ленур Ислямов рассказал, что в 2019 году телеканалу обещали финансирование из госбюджета в размере 50 млн грн, но было получено лишь 35 млн. В 2020 году вновь обещают 50 млн.

Ислямов также заявил, что звонил Бородянскому и тот заверил, что в этом году для канала предусмотрено финансирование в бюджете.

Украинская правда
Темы: Минкультурыкрымские татарытелевидение
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