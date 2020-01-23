Озвученные министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом данные по количеству населения в Украине значительно отличаются от данных реестра ЦИК.

Источник: комментарий "Украинской правде" гендиректора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто

Детали: Паниотто подчеркнул, что в исследовании Кабмина не учтены данные реестра ЦИК, которые в частности используют социологи. Согласно этому реестру, в Украине больше 35,4 млн избирателей. То есть тех, кто старше 18 лет.

Население моложе 18 лет составляет примерно 20%. Если считать, получается общее количество украинцев не 37 млн, а 42 млн. Это существенная разница. В то же время Паниотто отметил, что в реестр избирателей внесены и украинцы, которые могут находиться за границей (правительством не исследовались).

Прямая речь: "Они (исследователи из правительства - ред.) же не получают возрастную структуру, половозрастную структуру. Они ее просто взяли в Госкомстате, а в Госкомстате она получена по данным переписи, прошедшей почти 20 лет назад.

Все остальное, в том числе возрастная структура - она ​​получена путем пересчета. Поэтому неизвестно, насколько эти пересчеты надежны. Переписи интересно было бы это проверить.

Точность (исследования правительства) - 2,8%. Это примерно 1 млн. Точность плюс-минус 1 млн для такой быстрой оценки - это тоже более-менее нормально. Если коротко, я сказал бы, что всячески приветствую получение данных, они очень полезны. Но категорически не согласен с тем, что это значит, что можно не проводить перепись. Перепись ответила бы на многие другие вопросы и показала бы более широкие аспекты".

Что предшествовало: 23 января на брифинге министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет озвучил результаты оценки количества населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года. Согласно им, в Украине без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, проживают 37 млн 289 тысяч человек.

Напомним: В правительстве еще продолжаются дискуссии о целесообразности проведения традиционной переписи, запланированной на конец 2020 года.

Дубилет высказался против, поскольку даже тестовая перепись, проведенная в части Киева в 2019 году, показала, что жители просто не открывают интервьюерам двери своих квартир. Министр отмечал, что большие деньги из госбюджета могут быть потрачены зря.