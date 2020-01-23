За сутки на Донбассе 8 обстрелов, один раненый

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Четверг, 23 января 2020, 19:01

Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в частности, из противотанковых ракетных комплексов, один украинский военнослужащий получил ранения.

Источник: ООС

Детали: Российские оккупанты 23 января стреляли из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы украинских позиций неподалеку Талаковки, Красногоровки, Широкино, Опытного.

ВблизиОпытного боевики стреляли дважды из противотанкового ракетного комплекса.

Два вражеских обстрела зафиксировано вблизи населенного пункта Хутор Вольный, один - рядом с Орехово.

22 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". Войска Объединенных сил понесли потери - погиб один военный.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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