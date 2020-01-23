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Арестован подозреваемый в организации взрывов и актов вандализма в разных городах

Четверг, 23 января 2020, 18:11
Арестован подозреваемый в организации взрывов и актов вандализма в разных городах

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации взрывов в разных городах, осквернений могил и памятников, который 18 месяцев скрывался от следствия.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По данным следователей, арестованный подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана" в 2016 году, подрыва гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017, подрыву памятника Венгерскому народу на Верецком перевале, который имел место в 2017 году.

Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятська в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги "Цори Гильод" во Львове в 2017 году, совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы.

Арестованный подозревается также в законченном покушении на убийство, совершенном способом опасным для жизни многих лиц с применением взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.

Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, взрыву возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыву ручной гранаты у входа в приемную политической партии "Национальный корпус" в 2017 году.

Что было раньше: Около 2 лет назад, 5 октября 2107 года, были арестованы трое мужчин по подозрению в совершении указанных преступлений.

Как сообщали тогда министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев, мужчин задержали в момент подготовки подрыва памятника на Верецком перевале в Закарпатской области.

Напомним:

Темы: криминалпровокациисудОфис генпрокурора
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