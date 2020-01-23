Арестован подозреваемый в организации взрывов и актов вандализма в разных городах
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации взрывов в разных городах, осквернений могил и памятников, который 18 месяцев скрывался от следствия.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора
Детали: По данным следователей, арестованный подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и осквернении могильного комплекса "Цадика Нахмана" в 2016 году, подрыва гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017, подрыву памятника Венгерскому народу на Верецком перевале, который имел место в 2017 году.
Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пенятська в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника "Быковнянские могилы", а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги "Цори Гильод" во Львове в 2017 году, совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы.
Арестованный подозревается также в законченном покушении на убийство, совершенном способом опасным для жизни многих лиц с применением взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.
Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, взрыву возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыву ручной гранаты у входа в приемную политической партии "Национальный корпус" в 2017 году.
Что было раньше: Около 2 лет назад, 5 октября 2107 года, были арестованы трое мужчин по подозрению в совершении указанных преступлений.
Как сообщали тогда министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев, мужчин задержали в момент подготовки подрыва памятника на Верецком перевале в Закарпатской области.
Напомним:
- 21 сентября 2017 года в Умани Черкасской области произошел взрыв боевой гранаты в месте компактного проживания паломников-хасидов. Тогда от взрыва пострадали двое граждан Израиля.
- Ранее, в декабре 2016 года, неизвестные осквернили мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана" в Умани. По данным правоохранителей, за это преступление исполнители получили по 500 долларов.
- В конце марта 2017 года неизвестные обстреляли генконсульство Польши в Луцке. Полиция квалифицировала это событие как теракт.
- А в июне 2017 года неизвестные бросили неустановленный предмет на территорию посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Это событие квалифицировали как хулиганство.
- 24 августа 2017 произошел взрыв на улице Грушевского в Киеве пострадали два человека.