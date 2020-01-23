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Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn: "Укрзализныця" остается под контролем государства

Четверг, 23 января 2020, 23:51
Гончарук о меморандуме с Deutsche Bahn: Укрзализныця остается под контролем государства

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и железнодорожной компанией Германии.

Источник: Facebook премьер-министра

Прямая речь: "Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги.

В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессию Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!

Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества ".

Детали: Гончарук добавил, что больше информации правительство предоставит 5 февраля, во время подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве" с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним:

  • Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
  • Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

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Темы: ГончарукГермания
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