Президент США посетит марш против абортов

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Пятница, 24 января 2020, 05:05

24 января президент США Дональд Трамп собирается посетить ежегодный Марш за жизнь в Вашингтоне.

Источник: прессекретар Белого дома Стефани Гришэм

Детали: Трамп в своем твиттере написал "Увидимся в пятницу".

Прессекретар Белого дома впоследствии отметила, что Дональд Трамп станет первым президентом, который придет на марш.

Напомним:

  • Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

Темы: Трамп США


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