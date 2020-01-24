Президент США посетит марш против абортов
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Пятница, 24 января 2020, 05:05
24 января президент США Дональд Трамп собирается посетить ежегодный Марш за жизнь в Вашингтоне.
Источник: прессекретар Белого дома Стефани Гришэм
Детали: Трамп в своем твиттере написал "Увидимся в пятницу".
Прессекретар Белого дома впоследствии отметила, что Дональд Трамп станет первым президентом, который придет на марш.
See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020
President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020
Напомним:
- Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.
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