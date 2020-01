Президент США посетит марш против абортов

24 января президент США Дональд Трамп собирается посетить ежегодный Марш за жизнь в Вашингтоне.

Источник: прессекретар Белого дома Стефани Гришэм

Детали: Трамп в своем твиттере написал "Увидимся в пятницу".

Прессекретар Белого дома впоследствии отметила, что Дональд Трамп станет первым президентом, который придет на марш.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI