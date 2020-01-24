Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство подаст в Раду обновленный законопроект о компенсации за задержки зарплат

Пятница, 24 января 2020, 11:38
Правительство подаст в Раду обновленный законопроект о компенсации за задержки зарплат

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство подаст в Верховную Раду обновленный законопроект о компенсациях выплат.

Источник: Telegram-канал Гончарука

Дословно: "Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан".

Детали: В правительстве "Украинской правде" пояснили, что этим законопроектом правительство хочет внести изменения в закон о компенсации за задержку в выплатах, который действует с 2000 года.

В частности, изменения заключаются в том, что в правительстве установят исчерпывающий перечень выплат, за которые должна быть компенсация.

Отмечается, что ранее этого перечня не было, а это создавало возможность для махинаций и злоупотреблений (поскольку могли компенсировать "не те выплаты").

В то же время, премьер не сообщил, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.

Решение вступит в силу, когда законопроект поддержит парламент и подпишет президент.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гончарукпремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Гончарук
Украинцы считают Гончарука и Шмыгаля худшими премьерами, чем Януковича и Тимошенко
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Наибольшую гривневую зарплату получал премьер Гончарук
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: