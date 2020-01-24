Правительство подаст в Раду обновленный законопроект о компенсации за задержки зарплат
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство подаст в Верховную Раду обновленный законопроект о компенсациях выплат.
Источник: Telegram-канал Гончарука
Дословно: "Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент.
Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан".
Детали: В правительстве "Украинской правде" пояснили, что этим законопроектом правительство хочет внести изменения в закон о компенсации за задержку в выплатах, который действует с 2000 года.
В частности, изменения заключаются в том, что в правительстве установят исчерпывающий перечень выплат, за которые должна быть компенсация.
Отмечается, что ранее этого перечня не было, а это создавало возможность для махинаций и злоупотреблений (поскольку могли компенсировать "не те выплаты").
В то же время, премьер не сообщил, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.
Решение вступит в силу, когда законопроект поддержит парламент и подпишет президент.