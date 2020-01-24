Гончарук обещает компенсировать заработные платы в случае задержек выплат

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Пятница, 24 января 2020, 12:38

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях выплат.

Источник: Telegram-канал Гончарука

Дословно: "Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан".

Детали: В то же время премьер не сообщил, на какой стадии разработки сейчас находится законопроект.

Также не известно, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.

Украинская правда
Темы: Гончарук премьер


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