Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство подаст в Верховную Раду обновленный законопроект о компенсациях выплат.

Источник: Telegram-канал Гончарука

Дословно: "Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент.

Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан".

Детали: В правительстве "Украинской правде" пояснили, что этим законопроектом правительство хочет внести изменения в закон о компенсации за задержку в выплатах, который действует с 2000 года.

В частности, изменения заключаются в том, что в правительстве установят исчерпывающий перечень выплат, за которые должна быть компенсация.

Отмечается, что ранее этого перечня не было, а это создавало возможность для махинаций и злоупотреблений (поскольку могли компенсировать "не те выплаты").

В то же время, премьер не сообщил, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.

Решение вступит в силу, когда законопроект поддержит парламент и подпишет президент.