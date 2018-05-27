Холодницкий рассказал о делах Охендовского и сына Авакова

Дело в отношении главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского не закрыто.

Об этом в интервью программе "Завтра" заявил глава САП Назар Холодницкий.

Он опроверг, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в отношении Охендовского.

"Мною в декабре 2016 г. было подписано подозрение, потому что детективы сказали, что у них есть достаточно данных для его вручения. Подозрение - первая стадия процесса, чтобы следствие могло двигаться дальше. Это было сделано. Потом оказалось, что необходимо получить ряд международно-правовых поручений и согласно УПК мы прекратили производство, пока не получим ответа от всех наших коллег из зарубежных стран", - заявил Холодницкий.

"Тогда весь пазл будет сложен и тогда уже можно будет сказать - есть ли состав преступления, может ли дело идти в суд или не может. Дело не закрыто", - добавил он.

Комментируя дело в отношении Александра Авакова - сына главы МВД Арсена Авакова - Холодницкий заявил: "Мы свою позицию перед судом озвучивали, но он не прислушался, решив при избрании мер пресечения со временем их смягчить, однако решение суда есть и должно выполняться".

"Дело имеет хэштег "дело сына министра". Нет такой должности. Наша подследственность там потому, что там - сумма ущерба, которая подследственна НАБУ и были причастны бывшие чиновники. Делать акценты на "сын министра" я не могу и не буду. Следствие там завершено, дело будет направлено в суд, и пусть он ставит точку", - подытожил Холодницкий.

Напомним, в апреле 2017 г. НАБУ направило в САП окончательное подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому, которого подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня в САП сообщили, что приостановили расследование против Охендовского. В САП утверждали, что расследование приостановлено на основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В апреле 2018 г. Соломенский райсуд Киева отменил постановление главы САП от 1 июня 2017 г. о приостановке расследование по делу Охендовского.

В САП в свою очередь пояснили, что ждут полного текста решения суда, после чего следствие будет возобновлено.

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Александр Аваков является фигурантом дела о растрате госсредств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.

По делу НАБУ задержало 3 человек: Александра Авакова, экс-замглавы МДВ Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им было объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость всех трех фигурантов дела, но в декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова. В апреле 2018 г. суд отменил арест, но в мае Соломенский суд Киева наложил новый арест на квартиры, паркоместа и акции сына главы МВД.

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