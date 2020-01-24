Правительство создало группу по преодолению последствий изменения климата

Кабинет министров на заседании 24 января создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата.

Источник: Telegram-канал Гончарука

Дословно Гончарук: "Ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата.

Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения".

Детали: Группу возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Премьер также написал, что 28 января в Брюсселе, во время 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, украинская сторона будет обсуждать вопросы сотрудничества по Европейском зеленом соглашении.

По его словам, Украина хочет присоединиться к соглашению как полноценный игрок.

Напомним: