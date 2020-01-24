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Правительство создало группу по преодолению последствий изменения климата

Пятница, 24 января 2020, 12:52
Правительство создало группу по преодолению последствий изменения климата

Кабинет министров на заседании 24 января создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата.

Источник: Telegram-канал Гончарука

Дословно Гончарук: "Ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата.

Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения".

Детали: Группу возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Премьер также написал, что 28 января в Брюсселе, во время 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, украинская сторона будет обсуждать вопросы сотрудничества по Европейском зеленом соглашении.

По его словам, Украина хочет присоединиться к соглашению как полноценный игрок.

Напомним: 

  • По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 22 января метеорологическая зима в Киев еще не пришла.
  • В этом году во время Всемирного экономического форума в Давосе вопрос изменения климата был одним из центральных.
  • На форуме выступала 17-летняя екоактивистка Грета Тунберг. Она призвала мировых лидеров немедленно отказаться от применения ископаемого топлива.
  • Организаторы форума призвали бизнес-участников мероприятия пообещать к 2050 году уменьшить выбросы двуокиси углерода к нулю.
  • Журнал Time присудил звание Человека года юной шведской эко-активистке Грете Тунберг. Награду могли отдать президенту США Дональду Трампу. Трамп не скрывает своего отношения к Тунберг. По его мнению, она "очень зла", а в Давосе он сказал "отвергать заявления вечных пророков", которые предупреждают о грядущем апокалипсисе.
  • После форума в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин посоветовал Тунберг, перед тем, как читать лекции мировым лидерам, поучить основы экономики в колледже.
  • Между тем осенью Киев, по данным приложения AirVisual, обошел Пекин по уровню загрязнения воздуха.

Украинская правда
Темы: премьерКабинет министровэкология
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