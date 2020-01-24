Правительство создало группу по преодолению последствий изменения климата
Кабинет министров на заседании 24 января создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата.
Источник: Telegram-канал Гончарука
Дословно Гончарук: "Ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата.
Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения".
Детали: Группу возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
Премьер также написал, что 28 января в Брюсселе, во время 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, украинская сторона будет обсуждать вопросы сотрудничества по Европейском зеленом соглашении.
По его словам, Украина хочет присоединиться к соглашению как полноценный игрок.
Напомним:
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 22 января метеорологическая зима в Киев еще не пришла.
- В этом году во время Всемирного экономического форума в Давосе вопрос изменения климата был одним из центральных.
- На форуме выступала 17-летняя екоактивистка Грета Тунберг. Она призвала мировых лидеров немедленно отказаться от применения ископаемого топлива.
- Организаторы форума призвали бизнес-участников мероприятия пообещать к 2050 году уменьшить выбросы двуокиси углерода к нулю.
- Журнал Time присудил звание Человека года юной шведской эко-активистке Грете Тунберг. Награду могли отдать президенту США Дональду Трампу. Трамп не скрывает своего отношения к Тунберг. По его мнению, она "очень зла", а в Давосе он сказал "отвергать заявления вечных пророков", которые предупреждают о грядущем апокалипсисе.
- После форума в Давосе министр финансов США Стивен Мнучин посоветовал Тунберг, перед тем, как читать лекции мировым лидерам, поучить основы экономики в колледже.
- Между тем осенью Киев, по данным приложения AirVisual, обошел Пекин по уровню загрязнения воздуха.