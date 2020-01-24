Адвокат Порошенко назвал нынешний допрос в ГБР одним из самых абсурдных

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Пятница, 24 января 2020, 15:37
Порошенко с адвокатами
"Европейская солидарность"

Допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году в пятницу длился 4 часа, адвокат назвал его абсурдным.

Источник: защитник Порошенко Илья Новиков в комментарии журналистам после допроса

Прямая речь: "Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов… Но это был один из самых абсурдных. За сегодняшние 4 часа я несколько сотен раз услышал от следователя Корецкого "это ваша точка зрения". На любое возражение или замечание, что нарушаются законы, происходит что-то, не предусмотренное кодексом, мы слышали только одно: это ваша точка зрения, мы следователи, нам виднее".

Детали: Новиков отметил, что убедился в двух вещах: "у ГБР нет никакой заинтересованности в получении именно показаний Порошенко" и в том, что с уходом Трубы "совершенно не изменилась линия поведения ГБР".

По словам адвоката, все установки власти относительно 16 производств, "открытых по заявлениям Портнова и которые направлялись Трубой на согласование с Офисом президента, остаются неизменными".

Адвокат также сказал, что с приходом Ирины Венедиктовой к руководству ГБР ничего в вопросе дел ГБР в отношении Порошенко не изменилось: "Те кто считает, что смена руководства значит что-то новое в этом вопросе, к сожалению ошибаются".

Защита Порошенко считает все производства противоправными.

Что было раньше: 24 января пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году.

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Предыстория:

  • После прихода к власти Владимира Зеленского против Порошенко был открыт ряд производств, к чему причастен юрист Андрей Портнов– руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Виктора Януковича и замглавы АП при Януковиче.
  • В команде экс-президента считают, что бывший директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

Валентина Романенко, УП
Темы: Порошенко ГБР


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