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На Донбассе 10 вражеских обстрелов и снайперская активность, один раненый

Пятница, 24 января 2020, 17:52
На Донбассе 10 вражеских обстрелов и снайперская активность, один раненый

Вооруженные формирования России 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранив одного украинского военного.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал 6 выстрелов неподалеку Талаковки, два – рядом с Песками и Опытным, три – вблизи Павлополя.

В Павлополе присутствовала снайперская активность.

Российские оккупанты также 4 раза открывали огонь по окрестностям Новолуганского, дважды вблизи Луганского. 9 снарядов из артиллерийских систем 122 калибра враг выпустил по украинским позициям рядом с Орехово.

23 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранение.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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