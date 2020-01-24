На Донбассе 10 вражеских обстрелов и снайперская активность, один раненый
Вооруженные формирования России 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранив одного украинского военного.
Источник: ООС
Детали: Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Штаб зафиксировал 6 выстрелов неподалеку Талаковки, два – рядом с Песками и Опытным, три – вблизи Павлополя.
В Павлополе присутствовала снайперская активность.
Российские оккупанты также 4 раза открывали огонь по окрестностям Новолуганского, дважды вблизи Луганского. 9 снарядов из артиллерийских систем 122 калибра враг выпустил по украинским позициям рядом с Орехово.
23 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранение.