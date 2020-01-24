На Донбассе 10 вражеских обстрелов и снайперская активность, один раненый

160 просмотров
Пятница, 24 января 2020, 18:52

Вооруженные формирования России 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранив одного украинского военного.

Источник: ООС

Детали: Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал 6 выстрелов неподалеку Талаковки, два – рядом с Песками и Опытным, три – вблизи Павлополя.

В Павлополе присутствовала снайперская активность.

Российские оккупанты также 4 раза открывали огонь по окрестностям Новолуганского, дважды вблизи Луганского. 9 снарядов из артиллерийских систем 122 калибра враг выпустил по украинским позициям рядом с Орехово.

23 января боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий получил ранение.

Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
За сутки на Донбассе 8 обстрелов, один раненый 23 января 2020, 19:01
За сутки на Донбассе один погибший и раненый – ООС 23 января 2020, 07:15
На Донбассе снова потери: один погибший и раненый 21 января 2020, 07:08
Все новости
Главные новости
Дело Шеремета: суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест
Из-за допроса в ГБР Порошенко не полетел в Давос
Катарская компания вложит 3,4 млрд гривен в порт "Ольвия"
В ГБР объяснили, почему не пустили депутатов вместе с Порошенко
Все новости
Дети

Как быть более внимательными к детям: 5 простых способов

Фоторепортаж

День Соборности 2020 в фотографиях

holiday

5 способов оригинально поздравить с праздником, когда надоели банальности

Поиск по сайту
Архив
Весь архів