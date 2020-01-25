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Гончарук рассказал, что будут делать консультанты Deutsche Bahn в "Укрзализныце"

Суббота, 25 января 2020, 04:47
Гончарук рассказал, что будут делать консультанты Deutsche Bahn в Укрзализныце

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что консультанты от крупнейшего железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn будут предоставлять свои услуги для  менеджмента "Укрзализныци" или будут привлечены к управлению компанией на определенном этапе.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина"

Прямая речь: "Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которое будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь идет не о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию."

Детали: По словам главы Кабмина, специалисты немецкой компании разбираются в том, какая украинская железная дорога изнутри. Они имеют "опыт, ресурсы и понимание того, как сейчас выглядит изнутри Укрзализныця". Премьер добавил, что сейчас немецкие коллеги консультируют украинскую компанию в небольших отдельных проектах.

Также он напомнил, что подробнее рассказать о сотрудничестве с железнодорожным оператором сможет в начале февраля.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопросы стратегического партнерства.

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании". После подписания в Давосе "Меморандума о взаимопонимании" стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: УкрзализныцяГончарукМининфраструктурыКабинет министров
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