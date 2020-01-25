ВАКС отказался избирать меру пресечения экс-представителю Порошенко

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Суббота, 25 января 2020, 13:24

Высший антикоррсуд отказал в избрании меры пресечения экс-представителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину, подозреваемому в присвоении имущества.

Источник: сообщение ВАКС в Facebook

Детали: Предварительно, сторона обвинения просила применить к Бабину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дословно: "После того, как подозреваемый предоставил объяснения, прокуроры изменили ходатайство и просили применить к нему домашний арест в ночное время суток", - сообщили в ВАКС.

Полный текст постановления будет обнародован 29 января.

Напомним,

  • 22 января детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации более 54 млн гривен государственных средств.
  • Сам Бабин заявил, что САП и НАБУ попытались вручить ему подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УП) в связи с его деятельностью на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ.
  • По данным УП, речь может идти о деле "Золотого мандарина", в котором НАБУ расследует возможное злоупотребление властью должностными лицами Министерства юстиции и растрату 54 миллионов гривен. Средства выводились через компанию "Золотой мандарин ойл", которую связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.
  • В Минюсте утверждают, что выплатили деньги по решению ЕСПЧ и сделали это законно.
  • В материалах дела от 2018 г. упоминается и правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ. В 2015 году он (на тот момент должность занимал Бабин) получил от "Золотого мандарина" предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и "Киевэнерго". Связанная с Логвинским фирма пошла в ЕСПЧ из-за якобы долга в более чем 38 млн гривен.

Темы: Порошенко НАБУ Антикоррупционная прокуратура суд


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