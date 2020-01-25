ВАКС отказался избирать меру пресечения экс-представителю Порошенко

Высший антикоррсуд отказал в избрании меры пресечения экс-представителю президента в Крыму и уполномоченному правительства по делам ЕСПЧ Борису Бабину, подозреваемому в присвоении имущества.

Источник: сообщение ВАКС в Facebook

Детали: Предварительно, сторона обвинения просила применить к Бабину меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дословно: "После того, как подозреваемый предоставил объяснения, прокуроры изменили ходатайство и просили применить к нему домашний арест в ночное время суток", - сообщили в ВАКС.

Полный текст постановления будет обнародован 29 января.

Напомним,