Убийство адвоката в Кропивницком: задержаны трое подозреваемых

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Суббота, 25 января 2020, 15:54

В Кропивницком задержаны участники преступной группы, подозреваемые в убийстве адвоката Александра Иванова и покушении на убийство другого местного жителя.

Источник: управление уголовного розыска полиции Кировоградщины

Детали: В результате проведенных мероприятий в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство).

В рамках уголовного судопроизводства на территории  Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

Задержание происходило с привлечением спецподразделений "КОРД" и роты полиции особого назначения и "Альфа".

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

 
 
фото - Управления уголовного розыска ПОЛИЦИИ КИРОВОГРАДЩИНЫ

Напомним,

  • Адвоката Александра Иванова расстреляли 22 августа возле следственного изолятора №6 в Кропивницком. Обстрел из автоматического оружия совершили неизвестные из автомобиля. Адвокат погиб на месте.
  • По данным местных СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
  • По информации из открытых источников, Иванов работал адвокатом с 2011 года, до этого служил в правоохранительных органах, в частности, в течение года был начальником следственного управления, замначальника управления МВД в Кировоградской области.

Украинская правда
Темы: Кропивницкий полиция убийство


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