Убийство адвоката в Кропивницком: задержаны трое подозреваемых

В Кропивницком задержаны участники преступной группы, подозреваемые в убийстве адвоката Александра Иванова и покушении на убийство другого местного жителя.

Источник: управление уголовного розыска полиции Кировоградщины

Детали: В результате проведенных мероприятий в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство).

В рамках уголовного судопроизводства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

Задержание происходило с привлечением спецподразделений "КОРД" и роты полиции особого назначения и "Альфа".

В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.

фото - Управления уголовного розыска ПОЛИЦИИ КИРОВОГРАДЩИНЫ

Напомним,