Убийство адвоката в Кропивницком: задержаны трое подозреваемых
В Кропивницком задержаны участники преступной группы, подозреваемые в убийстве адвоката Александра Иванова и покушении на убийство другого местного жителя.
Источник: управление уголовного розыска полиции Кировоградщины
Детали: В результате проведенных мероприятий в областном центре были задержаны трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст. 115 УК (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство).
В рамках уголовного судопроизводства на территории Кропивницкого и области правоохранителями проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.
Задержание происходило с привлечением спецподразделений "КОРД" и роты полиции особого назначения и "Альфа".
В уголовном производстве продолжается досудебное следствие.
Напомним,
- Адвоката Александра Иванова расстреляли 22 августа возле следственного изолятора №6 в Кропивницком. Обстрел из автоматического оружия совершили неизвестные из автомобиля. Адвокат погиб на месте.
- По данным местных СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
- По информации из открытых источников, Иванов работал адвокатом с 2011 года, до этого служил в правоохранительных органах, в частности, в течение года был начальником следственного управления, замначальника управления МВД в Кировоградской области.