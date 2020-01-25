Путин поручил проверить приговор активисту, защищавшему украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования российского гражданского активиста Константина Котова, осужденного на 4 года колонии после участия в летних несанкционированных митингах.

Источник: Интерфакс со ссылкой на опубликованный в субботу перечень поручений Путина

Детали: "Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в перечне поручений Путина по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

Ответственным за исполнение поручения назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов, которому надлежит доложить об исполнении до 31 марта 2020 г.

19 декабря Путин дал обещание изучить обстоятельства дела Котова. "Я посмотрю", - сказал Путин в ответ на просьбу журналистов изучить обстоятельства дела.

Справка: Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Последний раз он был задержан 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги".

5 сентября Котов был осужден на четыре года лишения свободы.

Также Котов помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной.