Боевики вели огонь возле участка разведения – ООС

26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь. В результате чего один военный погиб и один получил ранение. Еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Также один украинский защитник был травмирован.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики вели огонь неподалеку Красногоровки, Лебединского, Старогнатовки, Новогригорьевка, Гнутово, Орехово, Новотошковского, Крымского. Также враг стрелял в районе участка разведения у Богдановка

"Вчера, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", – сообщили в ООС.

Напомним:

О гибели двух и ранения еще двух военных штаб ООС сообщал в вечерней сводке.

Бывший военный Андрей Рымарук, который сейчас является менеджером благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", недавно заявлял, что "враг активизировался" на участке возле Золотого, где осенью произошло разведение.

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