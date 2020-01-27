Тейлор пояснил Помпео, почему США нужно заботиться об Украине

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил госсекретарю США Майку Помпео, что ответом на вопрос, "Думаете, американцев беспокоит Украина?", должен быть: "Да".

Источник: Тейлор на страницах The New York Times

Дословно: "Перед запланированным визитом в Украину госсекретарь США Майк Помпео спросил: "Думаете, американцев беспокоит Украина?"

Вот почему ответ должен быть да: Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между Соединенными Штатами и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине.

Пока Россия не выйдет из Украины – и Донбасса, и Крыма – и не признает, что Украина является независимой, суверенной нацией, другие нации не могут быть в безопасности. Пока Россия не примет международный порядок, основанный на правилах, западные страны находятся под угрозой. Украина – это линия фронта.

Поддерживать Украину – значит поддерживать молодую демократию, борющуюся за восстановление суверенитета над ее международно признанными границами.

Поддерживать Украину означает поддерживать основанный на правилах международный порядок, который позволил крупным государствам в Европе избежать войны в течение семи десятилетий. Это поддерживать демократию над самодержавием. Это поддерживать свободу над не свободой. Большинство американцев это делают".

Детали: Тейлор напомнил Помпео, что Россия ведет гибридную войну против Украины, Европы и США. По его словам, эта война имеет много компонентов: вооруженная военная агрессия, энергоснабжение, кибератаки, дезинформация, вмешательство в выборы – и на каждом из этих полей битвы Украина является линией фронта.

Тейлор рассказал, как в последние семь месяцев, когда он был послом США в Украине, он регулярно посещал линию фронта.

По его словам, линия фронта в Донбассе знаменует собой единственный в Европе вооруженный конфликт. Тейлор рассказал, что каждую неделю российские войска убивают украинских солдат и получают потери в ответ.

Он напомнил, что США и их союзники поддерживают Украину в этой войне, обеспечивая вооруженные силы Украины оружием, обучением и поддержкой. Американская помощь в области безопасности Украине регулярно получает широкую двухпартийную поддержку в Конгрессе, и важность этой помощи Украине (и национальной безопасности США) не обсуждается.

Тейлор также рассказал, что на энергетическом поле битвы Кремль пытается обойти Украину и увеличить зависимость Германии и Европы от России, "тратя миллиарды на ненужный подводный газопровод, политический проект без экономического обоснования".

По его словам, гибридная война России – это тоже информационная война, когда российские власти убеждают своих граждан, что они находятся под угрозой со стороны враждебного Запада, и что президент Владимир Путин защищает.

Тейлор также напомним, что Россия вмешалась в выборы США в 2016 году, в выборы в Украине в 2014 году и референдум по британскому брекситу в начале 2016 года.

Вместе с тем, по словам бывшего посла США в Украине, русский вызов еще шире, чем гибридная война: Кремль атакует правила, на которых строятся отношения между народами со времен Второй мировой войны, правила, которые поддерживали мир между основными европейскими державами в течение 70 лет, пытаясь вернуться к "закону джунглей".