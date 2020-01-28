В китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли по меньшей мере 106 человек.

Источник: Reuters, Bloomberg

Детали: Об этом сообщила комиссия по здравоохранению. По их данным, количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 2714 человек. Город Ухань, что стал эпицентром распространения заболевания, является административным центром провинции Хубэй.

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Что предшествовало: 27 января государственный телеканал CCTV в Китае сообщил о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине. Это первый случай смерти от нового вируса в столице Китая.

По состоянию на 27 января общее количество смертей от коронавируса составляло 80 человек, а количество инфицированных – 2794 человека.

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