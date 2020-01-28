В провинции Хубэй от коронавируса умерли 100 человек
В китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли 100 человек.
Источник: Reuters
Детали: Об этом сообщила комиссия по здравоохранению. По их данным, количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 2714 человек. Город Ухань, что стал эпицентром распространения заболевания, является административным центром провинции Хубэй.
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Что предшествовало: 27 января государственный телеканал CCTV в Китае сообщил о смерти 50-летнего мужчины от коронавируса в Пекине. Это первый случай смерти от нового вируса в столице Китая.
Общее количество смертей от коронавируса составляет 80 человек.
Количество инфицированных по состоянию на 27 января – 2794 человека.
Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
- Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
- В Украине не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.
- Новый коронавирус заразен в инкубационный период - до появления первых симптомов, и не лечится антибиотиками.