Компания "Укрпочта" уверяет, что нет никаких доказательств распространения коронавируса через посылки и просит не распространять ложную информацию.

Источник: пресс-служба Укрпочты

Дословно: "Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано".

Детали: Отмечается, что Укрпочта следит за ситуацией коронавирус и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и своими партнерами в Китае.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

Поэтому в компании призывать доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

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