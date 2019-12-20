Медведчук подбросил Путину идею по "нормандскому формату"

Член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в очередной раз встретился с президентом Владимиром Путиным: говорили о расширении "нормандского формата".

Источник: ТАСС

Детали: Медведчук в Санкт-Петербурге доложил Путину о создании в Раде "межфракционного депутатского объединения" под названием "Межпарламентский диалог ради мира".

По его словам, нардепы объединения будут "вести диалог" с парламентариями стран "нормандской четверки". Во второй половине запланирована встреча с депутатами Германии и Франции.

Медведчук: "Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии".

Путин: "Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали".

Напомним: