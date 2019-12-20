Медведчук подбросил Путину идею по "нормандскому формату"
Член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в очередной раз встретился с президентом Владимиром Путиным: говорили о расширении "нормандского формата".
Источник: ТАСС
Детали: Медведчук в Санкт-Петербурге доложил Путину о создании в Раде "межфракционного депутатского объединения" под названием "Межпарламентский диалог ради мира".
По его словам, нардепы объединения будут "вести диалог" с парламентариями стран "нормандской четверки". Во второй половине запланирована встреча с депутатами Германии и Франции.
Медведчук: "Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии".
Путин: "Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали".
Напомним:
- В конце августа Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.
- 5 сентября Путин заявил: если в Украине власть будет "преследовать" партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой Зеленского.