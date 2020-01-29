Коронавирус: из китайского города эвакуируют украинских туристов

1435 просмотров
Среда, 29 января 2020, 10:36

В связи с распространением коронавируса в Китае Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит 2 рейса для эвакуации украинцев.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Детали: Авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из города Саньи для эвакуации украинских туристов из Китая.

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания
  • Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
  • В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Темы: коронавирус Китай


powered by lun.ua
Материалы по теме
Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования 29 января 2020, 06:00
Коронавирус 2019-nCoV впервые воссоздали за пределами Китая 29 января 2020, 03:46
В Германии обнаружили новые случаи заражения коронавирусом 29 января 2020, 00:30
Все новости
Главные новости
Зеркаль устроилась на работу в "Нафтогаз"
Коронавирус из Китая за сутки обнаружили у еще 1600 человек
ООС: за прошедшие сутки зафиксировано 12 обстрелов
Дело Шеремета: следователи будут просить продлить срок досудебного расследования
Все новости
здоровье

11 причин, почему может болеть ваша рука

читай!

5 книг о выдающихся личностях, которые вдохновляют

тест

Безопасно ли делать маникюр у вашего мастера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів