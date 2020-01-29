Коронавирус: из китайского города эвакуируют украинских туристов

В связи с распространением коронавируса в Китае Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит 2 рейса для эвакуации украинцев.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Детали: Авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из города Саньи для эвакуации украинских туристов из Китая.

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: