Беглого экс-нардепа Онищенко решили судить заочно

817 просмотров
Вторник, 21 января 2020, 14:31

Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно, то есть без присутствия обвиняемого.

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Детали: По данным ГПК, следующее заседание назначено на 4 мая. Такая задержка для того, чтобы направить повестку Онищенко в Германию, где он сейчас находится под стражей, и пройти связанную с этим процедуру.

В ОО сообщают, что адвокаты не хотели заочного рассмотрения, мол Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС.

Что было раньше: 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

Читайте также: Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?

Напомним:

  • НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
  • Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

Украинская правда
Темы: Онищенко суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лояльный к Трампу канал пыталась получить визу для Онищенко 11 декабря 2019, 11:15
Онищенко в немецкой тюрьме ожидает решения суда 6 декабря 2019, 01:57
В САП уточнили детали задержания Онищенко 4 декабря 2019, 17:31
Все новости
Главные новости
В деле Микитася появился еще один подозреваемый
Главой Окружного админсуда Киева снова избран Вовк, который находится под следствием
Главаря боевиков "ДНР" застрелили в Донецке
Холодницкий отменил разрешение для Микитася на вылет в Лондон – источники
Все новости
еда

Как название блюда поможет питаться здоровее?

мнение

Как хвалить ребенка, чтобы не вырос "нарцисс"

советы

Крещение и подготовка к проруби. Рацион накануне и безопасность во время

Поиск по сайту
Архив
Весь архів