Беглого экс-нардепа Онищенко решили судить заочно

Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно, то есть без присутствия обвиняемого.

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" в Telegram

Детали: По данным ГПК, следующее заседание назначено на 4 мая. Такая задержка для того, чтобы направить повестку Онищенко в Германию, где он сейчас находится под стражей, и пройти связанную с этим процедуру.

В ОО сообщают, что адвокаты не хотели заочного рассмотрения, мол Онищенко под стражей и по объективным причинам не может прибыть в ВАКС.

Что было раньше: 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

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Напомним: