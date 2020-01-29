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ОГП: Следователи должны проверить аргументы защиты подозреваемых по делу Шеремета

Среда, 29 января 2020, 18:02
ОГП: Следователи должны проверить аргументы защиты подозреваемых по делу Шеремета
ФОТО: УП

Прокуроры Офиса Генерального прокурора приказали полиции провести дополнительные следственные действия по делу убийства Павла Шеремета и проверить выдвинутые защитой подозреваемых аргументы.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "28 января 2020 года прокуроры Офиса Генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов".

Детали: Прокуроры определили четкие временные рамки для выполнения этих указаний. В сообщении указано, что по результатам проведенных следственных действий будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

Что было раньше: 29 января прокурор по делу Шеремета Сергей Зузак сообщил, что следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил, что продление срока расследования противоречит УПК и подал возражение на ходатайство следователя.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Журналисты "Слідства.Інфо" в 2017 году сделали фильм с собственными результатами расследования.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Блог УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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Темы: Дело ШереметаОфис генпрокурораполиция
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