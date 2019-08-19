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В Офисе Зеленского не показали список визитеров, хотя и обещали

Понедельник, 19 августа 2019, 14:17

Источник: ответ ОПУ на запрос "Украинской правды"

Офис президента Владимира Зеленского проигнорировал просьбу предоставить перечень гостей за первый месяц после инаугурации и сказал, что не располагает информацией о визитах олигархов.

Дословно: "Информация о датах посещения Офиса президента Украины бизнесменами Игорем Валерьевичем Коломойским, Сергеем Владимировичем Левочкиным, Павлом Яковлевичем Фуксом, Ринатом Леонидовичем Ахметовым, Виктором Владимировичем Медведчуком, Юрием Анатольевичем Косюком, Олегом Романовичем Бахматюком, Тимуром Михайловичем Миндичем в подразделении охраны отсутствует".

Детали: В запросе УП, в первую очередь, попросила предоставить список посетителей с 21 мая по 24 июня включительно. Этот вопрос ведомство оставило без ответа.

В Офисе президента говорят, что не ведут учет посещения государственными служащими – у последних есть право прохода по предъявлению служебного удостоверения.

Таким образом ведомство ответило на вопрос о визитах нардепов, министров, генерального прокурора, руководителей Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Службы безопасности, Конституционного суда и так далее.

При этом Офис Зеленского предоставил список участников заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и встречи президента с представителями Ялтинской Европейской Стратегии из-за участия в событиях директоров НАБУ Артема Сытника и ГБР Романа Трубы и олигарха Виктора Пинчука. С просьбой предоставить эти перечни УП не обращалась.

Что было раньше: 25 июня УП направила в Офис Зеленского просьбу предоставить перечень посетителей за первый месяц после инаугурации, ссылаясь на то, что ранее в ведомстве обещали отвечать на такие запросы.

Однако в течение месяца ответ от ОПУ не поступил. В ведомстве сначала не могли найти тех, кто отвечает за электронную почту пресс-службы, а позже попросили заново отправить запрос.

История вопроса:

  • В начале июня первый заместитель главы тогда еще Администрации президента (ныне – Офиса) Владимира Зеленского Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде" говорил, что ведомство будет предоставлять списки посетителей на запросы журналистов.
  • 3 августа глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что заявление о его якобы увольнении, которое накануне обнародовал ряд СМИ, не было шуткой и команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
  • Журналисты-расследователи сообщали, что вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского.
  • В АП впоследствии сказали, что Пинчук приезжал вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций по поводу назначения Кучмы представителем в Трехсторонний контактной группе от Украины.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул к переговорам Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.

Соня Лукашова, УП
Темы: ЗеленскийОфис президента
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