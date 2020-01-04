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На Кировоградщине к рейдерскому захвату хотели привлечь студентов

Суббота, 4 января 2020, 11:48
На Кировоградщине к рейдерскому захвату хотели привлечь студентов

В Кировоградской области правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата промышленного комплекса.

Источник: полиция Кировоградской области

Дословно: "Сотрудниками следственного управления полиции области под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачена группа лиц, подозреваемых в завладении имуществом сельхозпредприятия, путем его незаконной перерегистрации.

Установлено, что члены преступной группы привлекли к противоправным действиям жителей Кировоградской области, среди которых депутаты сельского совета и два государственных регистратора.

Указанные лица неоднократно проводили перерегистрацию предприятия на фиктивных лиц, с целью завладения имуществом промышленного комплекса, расположенного на территории Долинского района".

Детали: Правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата имущества сельхозпредприятия и сообщили о подозрении лицам, причастным к указанным действиям, по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что к захвату предприятия рейдеры намеревались привлечь группу несовершеннолетних студентов одного из учебных заведений Кропивницкого.

Со студентами и их родителями работниками ювенальной превенции проведена разъяснительная работа.

Также правоохранители обратились с соответствующим представлением в государственные органы по углублению работы с администрацией учебного заведения с целью устранения причин, которые способствовали привлечению детей к указанному событию, и недопущения в будущем подобных случаев.

Украинская правда

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Темы: Кропивницкийрейдерствополициявузы
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