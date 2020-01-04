Чумак стал заместителем генпрокурора
Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака, который занимал должность главного военного прокурора, заместителем генпрокурора.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Как отмечается на сайте, Чумак был назначен на эту должность 2 января.
Справка. Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение".
До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.
В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
Виктор Чумак был народным депутатом 7-го (избирался от "УДАРа" Виталия Кличко) и 8-го (избирался от БПП) созывов.
С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.
Предыстория:
- 11 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака заместителем генпрокурора – главным военным прокурором.
- 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
- Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
- 29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.