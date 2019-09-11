Рябошапка отдал кресло Матиоса Чумаку
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака заместителем генпрокурора – главным военным прокурором.
Источник: сайт ГПУ
Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка... 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором".
Детали. 10 сентября кандидатуру Чумака согласовал президент Владимир Зеленский.
Справка. Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение".
До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.
В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.
Виктор Чумак был народным депутатом 7-го (избирался от "УДАРа" Виталия Кличко) и 8-го (избирался от БПП) созывов.
С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.
Что было раньше: 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.
Знать больше: Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса
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Предыстория:
- 29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генпрокурором.
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