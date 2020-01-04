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Боевика "ДНР", который захватывал админздания Славянска, приговорили к 5 годам

Суббота, 4 января 2020, 16:39
Боевика ДНР, который захватывал админздания Славянска, приговорили к 5 годам

Славянский горрайонный суд признал виновным боевика террористической организации "ДНР", подозреваемого в создании террористической группы и приговорил к 5 годам заключения.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, житель Шахтерска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований после освобождения боевиками из тюрьмы в апреле 2014 года, где находился за совершение тяжкого преступления.

Дословно: "В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений. Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донетчины".

Детали: В августе 2019 г. сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.

Решением суда бывший боевик "ДНР" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.



 
фото - пресс-центр СБУ

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОДонбасссудСБУ
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