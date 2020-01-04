Боевика "ДНР", который захватывал админздания Славянска, приговорили к 5 годам
Славянский горрайонный суд признал виновным боевика террористической организации "ДНР", подозреваемого в создании террористической группы и приговорил к 5 годам заключения.
Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины
Детали: По данным СБУ, житель Шахтерска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований после освобождения боевиками из тюрьмы в апреле 2014 года, где находился за совершение тяжкого преступления.
Дословно: "В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений. Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донетчины".
Детали: В августе 2019 г. сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.
Решением суда бывший боевик "ДНР" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.