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Гончарук рассказал, сколько нелегальных АЗС уже закрыли

Воскресенье, 5 января 2020, 16:50
Гончарук рассказал, сколько нелегальных АЗС уже закрыли

За три недели в Украине прекращена деятельность 439 нелегальных АЗС.

Источник: премьер Алексей Гончарук в Facebook

Дословно: "Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестовано 275,4 тонн горючего.

К работе также привлечено руководство всех ОГА.

Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны".

Что предшествовало: 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.

Украинская правда
Темы: Гончарукбензин
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