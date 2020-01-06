В Сенате США ищут возможности, чтобы ускорить рассмотрение импичмента Трампа

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Понедельник, 6 января 2020, 03:27

Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил о желании в течение нескольких дней начать судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа, даже если для этого нужно будет изменить правила Сената.

Источник: Reuters

Детали: Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор не направила в Сенат статьи об импичменте. Таким образом демократы пытаются давить на республиканцев в Сенате, чтобы последние вызвали свидетелей для судебного разбирательства.

Грэм заявил, что хочет изменить правила, чтобы начать судебное разбирательство, если Пелоси не пришлет статьи. "Моя цель – начать процесс в ближайшие дни. Если мы не получим статьи на этой неделе, тогда нам надо взять дело в свои руки и изменить правила ", – сказал сенатор. Он считает, что рассмотрение импичмента необходимо закончить в январе.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл говорит, что начать рассмотрение дела даже по собственным правилам невозможно пока статьи не будут переданы. По его словам, любое решение о вызове свидетелей по делу должно приниматься после получения утвержденных Палатой представителей статей.

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Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Украинская правда
Темы: Трамп США импичмент


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