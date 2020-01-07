Иран признал армию США и Пентагон "террористическими"

Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

Источник: Tasnim со ссылкой на законопроект, принятый парламентом Ирана 7 января

Детали: Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал убитый генерал Касем Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Документ был поддержан законодателями единогласно 206 депутатами и принят в ответ на убийство Сулеймани в ходе спецоперации США 3 января.

Напомним,