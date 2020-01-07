Иран признал армию США и Пентагон "террористическими"
Вторник, 7 января 2020, 10:01
Парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.
Источник: Tasnim со ссылкой на законопроект, принятый парламентом Ирана 7 января
Детали: Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал убитый генерал Касем Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.
Документ был поддержан законодателями единогласно 206 депутатами и принят в ответ на убийство Сулеймани в ходе спецоперации США 3 января.
Напомним,
- 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.
- На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
- 6 января СМИ распространили информацию о начале процесса вывода войск США из Ирака, однако в Министерстве обороны США эти данные отрицают.
- По данным WP, в администрации Трампа начали работу над пакетом санкций против Ирака, но окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято.
- Также стало известно, что США отказались выдавать визу министру иностранных дел Ирака Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был лететь на заседание Совета Безопасности ООН, чтобы принять участие в дискуссиях относительно смерти генерала Касема Сулеймани.
Украинская правда