В следующем году признать ПЦУ могут еще 4 церкви – Епифаний
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний считает, что в следующем году еще 4 поместные православные церкви могут признать автокефалию ПЦУ.
Источник: интервью Епифания телеканалу "Прямой"
Прямая речь: "Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас.
И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви. Конечно, будет вестись борьба, и она ведется".
Детали: По словам митрополита, сейчас очень много противодействия в отношении признании ПЦУ со стороны не только Русской православной церкви, но и в целом со стороны российского государства.
Прямая речь: "Москва хочет приостановить этот процесс, который сейчас происходит в целом в православии. Мы увидели, что другие церкви, две церкви в начале признали, и сейчас к этому готовятся и другие церкви.
Поэтому есть попытки с их стороны приостановить этот процесс, провести какой-то православный совет и так далее. Но они должны понимать одно: если будет созван всеправославный совет, то он не может произойти уже без нашего участия, потому что мы официально как церковь внесены в диптих. Мы находимся в списке среди других церквей. И поэтому без нас, без нашего ведома решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Русская православная церковь".
Предыстория:
- Собор иерархов Греческой (Элладской) церкви 12 октября 2019 года признал автокефальную Православную Церковь Украины.
- Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- После этого чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
- Позже РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
- 8 ноября старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.