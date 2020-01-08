Украинские власти проверит безопасность полетов всех украинских авиакомпаний, начиная с "Международных авиалиний Украины".

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук

Прямая речь: "В течение дня будет сформирована комиссия и выдан приказ Госавиаслужбы о проведении внеплановой проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний".

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