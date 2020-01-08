Власти проверят безопасность полетов всех авиакомпания – Гончарук
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Среда, 8 января 2020, 13:14
Украинские власти проверит безопасность полетов всех украинских авиакомпаний, начиная с "Международных авиалиний Украины".
Источник: премьер-министр Алексей Гончарук
Прямая речь: "В течение дня будет сформирована комиссия и выдан приказ Госавиаслужбы о проведении внеплановой проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний".
Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.
- Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.
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