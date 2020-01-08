Главу СБУ заметили во французском Куршевеле

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Среда, 8 января 2020, 18:34

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на популярном горнолыжном курорте во Франции.

Источник: Facebook-сообщение журналиста проекта "Схемы" Михаила Ткача

Прямая речь: "Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. Только что".

 
 
 

Детали: Ткач обнародовал три фотографии Баканова на курорте, но других подробностей не указал.

Справка: Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Темы: Баканов


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