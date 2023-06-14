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Залужный не дал взорвать мосты в Киеве в начале полномасштабной войны – BBC

"Украинская правда"Среда, 14 июня 2023, 13:05
Залужный не дал взорвать мосты в Киеве в начале полномасштабной войны – BBC
Валерий Залужный, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России в Украину и попытки окружения Киева не дал согласия на подрыв мостов в столице.

Источник: BBC News Украина

Детали: По данным украинской службы BBC, разговор об этом возник 26 февраля 2022 года.

На третий день полномасштабного вторжения РФ в Украину уже было очевидно, что план россиян "захватить Киев за три дня" провалился, однако они подошли очень близко к столице. 

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Россияне не смогли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, однако взяли в оперативное окружение Чернигов, стремительно продвигались по Сумщине и со дня на день могли выйти на левобережные пригороды Киева.

Публично власть призвала украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты, чтобы задержать российскую армию перед рекой Днепр и не допустить врага в правительственный квартал.

Тогда один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова и требовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого, пишет BBC News Украина.

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Дословно: "Ситуация была сложной. Баканов позвонил главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских".

Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Россия атаковала с разных направлений. Киев подвергся авиаударам, в Гостомеле россияне с вертолетов обстреливали аэродром ГП "Антонов".

Пригород Киева быстро оказался под оккупацией, однако во власти успокаивали, что окружения столицы не произойдет.

23 марта 2022 года украинские войска подвинули линию фронта на восток от Киева на 25-35 км, а 29 марта РФ после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле (Турция) объявила о решении сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях и начала отводить войска от украинской столицы.

Знать больше: Реконструкция 24 февраля. Часть 1: Подготовка к вторжению

Кабинет Залужного, совещания у Зеленского, эвакуация Кабмина. 24.02: Реконструкция

Темы: ЗалужныйКиеввойнаБаканов
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