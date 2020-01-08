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Четверг будет с гололедом, мокрым снегом и перепадом давления

Среда, 8 января 2020, 18:44
Четверг будет с гололедом, мокрым снегом и перепадом давления

В четверг, 9 января, в западных, северных, днем ​​и в большинстве центральных областей Украины местами возможен небольшой мокрый снег и дождь, а на остальной территории осадков не ожидается.

Источник: Украинский гидрометцентр в Facebook, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "9 января в западных, северных, днем ​​и в большинстве центральных областей местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части местами гололед, на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 ° мороза, в Карпатах 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла".

Прогноз погоды на 9 января
Прогноз погоды на 9 января
meteo.gov.ua

Прямая речь Диденко "В четверг в Украину придет атмосферный фронт – и поэтому на западе, севере и в центральной части ожидаются дождь и мокрый снег. Соответственно, все метеозависимые – залегайте либо дома на диванах, либо на работе на клавиатурах, потому что идет изменение атмосферного давления.

Юг и восток Украины обойдутся пока сухой погодой.

Температура воздуха ближайшей ночью будет невысокой, 2-7 градусов, а завтра днем ​​потеплеет снова до 2 мороза – 3 тепла".

Идет атмосферный фронт
Идет атмосферный фронт
Наталка Діденко

Детали: В Киеве, по словам Диденко, 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 градусов, днем ​​от 0 до +2 градусов.

В дальнейшем теплая погода в Украине будет продолжаться, прогнозирует синоптик.

Темы: погода
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